В Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новое высказывание лидера США Джо Байдена о Владимире Путине.

«Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше», — сказал Песков.

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин сказал, что высказывания Байдена были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.