В Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новое высказывание лидера США Джо Байдена о Владимире Путине.
В Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше», — сказал Песков.

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин сказал, что высказывания Байдена были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.

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