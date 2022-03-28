The Times: высказывание Байдена о Путине может быть его самой серьёзной оплошностью в карьере
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Об этом пишет The Times.
«Долгая политическая карьера президента Байдена полна оплошностей, но его заявление о том, что президент Путин «не может оставаться у власти», может быть самой серьёзной на данный момент. Замечание Байдена, несомненно, возродит заявления критиков о том, что американский президент... страдает серьёзным снижением когнитивных функций», — говорится в материале.
В Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.
В Госдепе отметили, что высказывания Байдена были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию.