The Times: высказывание Байдена о Путине может быть его самой серьёзной оплошностью в карьере

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Новое высказывание президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине может быть самой серьёзной словесной оплошностью в карьере американского лидера.
The Times: высказывание Байдена о Путине может быть его самой серьёзной оплошностью в карьере
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Marques

Об этом пишет The Times.

«Долгая политическая карьера президента Байдена полна оплошностей, но его заявление о том, что президент Путин «не может оставаться у власти», может быть самой серьёзной на данный момент. Замечание Байдена, несомненно, возродит заявления критиков о том, что американский президент... страдает серьёзным снижением когнитивных функций», — говорится в материале.

В Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.

В Госдепе отметили, что высказывания Байдена были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию.

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