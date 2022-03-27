Макрон прокомментировал слова Байдена в адрес Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя заявление американского лидера Джо Байдена о том, что российский президент Владимир Путин «не может оставаться у власти», отметил, что не позволил бы себе такого.

«Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным», — цитирует РИА Новости Макрона.

По его словам, «надо опираться на факты и делать всё, чтобы ситуация не вышла из-под контроля».

Ранее Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины ответил на вопрос журналиста, который спросил, что он думает о Путине, назвав российского лидера «мясником».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о заявлении американского лидера.

Журналист The Wall Street Journal Джеймс Фриман заявил, что в условиях нынешнего кризиса в отношениях между странами для всех было бы безопаснее, если бы президент США прекратил делать «неподготовленные заявления» на чувствительные темы.