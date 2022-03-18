В посольстве России в Болгарии заявили о скором ответе на высылку российских дипломатов

Российская сторона в скором времени даст Болгарии ответ на объявление российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России.

«Очередной агрессивный шаг руководства Болгарии расцениваем не иначе как чётко обозначенное намерение свести к минимуму весь спектр российско-болгарских отношений», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, «данный враждебный демарш в скором времени получит должную оценку и адекватную новому духу двусторонних отношений реакцию».

Ранее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.

Кроме того, в пятницу, 18 марта, о высылке российских дипломатов также объявили Латвия, Эстония и Литва.

Ранее Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата. Он должен был покинуть страну в течение 72 часов.

Директор четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил, что Россия ответит на решение Черногории объявить российского дипломата персоной нон грата.