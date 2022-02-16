Захарова: Россия не собирается нападать на страны НАТО

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Россия не угрожает странам НАТО и другим государствам и не собирается на них нападать. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: Россия не собирается нападать на страны НАТО
  • РИА Новости

«Россия странам НАТО не угрожает, нападать на них не собирается, равно как и на другие страны, — заявила она.

Захарова подчеркнула, что Россия «проводит миролюбивую политику и выступает за сохранение мира».

Ранее генсек НАТО Йен Столтенберг пообещал «продолжить обличать агрессивные планы России».

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, он перестал рассматривать заявления Йенса Столтенберга, так как глава альянса «потерял связь с реальностью».

В МИД России также обратились к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.

Накануне британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени. 

Позже в The Sun отредактировали материал, отметив, что «ночь прошла без происшествий».

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