В Европарламенте не исключили наплыва беженцев с Украины в Европу

Румынский европарламентарий Николае Штефануца допустил, что вследствие обострения ситуации на Украине жители этого государства могут начать массово прибывать в Евросоюз. С такой обеспокоенностью политик обратился к Еврокомиссии. RT ознакомился с приведёнными депутатом аргументами.

По словам Штефануцы, на восточной границе Украины сосредоточено «около 130 тыс. российских военнослужащих, готовых угрожать суверенитету соседнего государства».

«Как следствие, это может привести к прибытию в ЕС большого количества украинских беженцев», — считает евродепутат.

Он поинтересовался, какие меры намерены принять профильные ведомства, чтобы Евросоюз «не был застигнут врасплох или выбит из колеи» потенциальным кризисом беженцев.

«Как ЕС готовится к подобному варианту развития событий? В частности, поддержит ли Еврокомиссия разработку миграционного плана, согласно которому всем украинцам, прибывающим в государства — члены ЕС, будет предоставляться статус военных беженцев?» — среди прочего поинтересовался он.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщало, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал подобные вбросы информационным терроризмом.

Кроме того, министр считает «параноидальными» спекуляции стран Запада на тему российско-белорусских военных учений как инструмента для «вторжения» на Украину.

15 февраля также стало известно, что подразделения Южного военного округа приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после выполнения задач в рамках учений на полигонах Крымского полуострова.