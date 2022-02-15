Лавров счёл информационным терроризмом заявления о планах «вторжения» России на Украину

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Глава российского МИД Сергей Лавров назвал информационным терроризмом заявления западных СМИ о якобы планах России вторгнуться на Украину.
Лавров счёл информационным терроризмом заявления о планах «вторжения» России на Украину
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Он отметил, что учения российских военных проводятся на собственной территории в соответствии с заранее согласованным графиком.

«И делается это независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого слова. Караван идёт», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 15 февраля войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны.

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля.

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