Путин заявил Байдену об опасности поставок Западом оружия на Украину

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Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил об опасности поставок Западом оружия на Украину.

«Наш президент обратил внимание на опасность милитаризации Украины, её накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма», — сказал Ушаков.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что передаваемое Киеву оружие может быть использовано для терактов в Европе.

5 февраля СМИ сообщали, что власти Израиля запретили Латвии, Литве и Эстонии поставлять израильское оружие на Украину. Также канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия не намерена поставлять летальное оружие на Украину.

Вместе с этим ПольшаСШАВеликобритания и прибалтийские страны уже поставили или планируют поставить Украине оружие.

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