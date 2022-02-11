Пушилин: передаваемое Киеву оружие может быть использовано для терактов в Европе

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что передаваемое Киеву оружие может быть использовано для терактов в Европе.

Как он подчеркнул, Украина — это государство, которое, по сути, управляется людьми с неонацистскими взглядами, с ультраправыми взглядами.

«Вы представляете, какое количество оружия может стать неуправляемым?» — цитирует его ТАСС.

Пушилин отметил, что поставляющие оружие Украине сильно заблуждаются, думая, что всё это оружие будет направлено против России.

«Нет, Украина несубъектна, Украина, которую мы сейчас видим, может взорваться такой массой терактов, направленных абсолютно во всех направлениях, в том числе против европейских стран, которые рядом находятся», — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщали, что власти Израиля запретили Латвии, Литве и Эстонии поставлять израильское оружие на Украину. Также канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия не намерена поставлять летальное оружие на Украину.

Вместе с этим Польша, США, Великобритания и прибалтийские страны уже поставили или планируют поставить Украине оружие.