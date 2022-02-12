В МИД России заявили, что оружие Запада для Украины может уходить на чёрный рынок

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук допустил возможность того, что оружие, предоставляемое Украине рядом западных стран, может в итоге уходить на чёрный рынок.

«Много оружия уходит на чёрный рынок. По данным Генпрокуратуры Украины, он уже составляет около 5 млн единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО», — сказал он РИА Новости.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что передаваемое Киеву оружие может быть использовано для терактов в Европе.

5 февраля СМИ сообщали, что власти Израиля запретили Латвии, Литве и Эстонии поставлять израильское оружие на Украину. Также канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия не намерена поставлять летальное оружие на Украину.

Вместе с этим Польша, США, Великобритания и прибалтийские страны уже поставили или планируют поставить Украине оружие.