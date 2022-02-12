В МИД России заявили, что оружие Запада для Украины может уходить на чёрный рынок

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Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук допустил возможность того, что оружие, предоставляемое Украине рядом западных стран, может в итоге уходить на чёрный рынок.
В МИД России заявили, что оружие Запада для Украины может уходить на чёрный рынок
  • AP

«Много оружия уходит на чёрный рынок. По данным Генпрокуратуры Украины, он уже составляет около 5 млн единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО», — сказал он РИА Новости.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что передаваемое Киеву оружие может быть использовано для терактов в Европе.

5 февраля СМИ сообщали, что власти Израиля запретили Латвии, Литве и Эстонии поставлять израильское оружие на Украину. Также канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия не намерена поставлять летальное оружие на Украину.

Вместе с этим ПольшаСШАВеликобритания и прибалтийские страны уже поставили или планируют поставить Украине оружие.

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