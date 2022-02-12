В Швеции подняли вопрос об оказании военной помощи Украине

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Шведский парламентарий Арон Эмильссон обратился к главе Министерства иностранных дел страны Анн Линде с вопросом, связанным с возможностью экспорта продукции военного назначения на Украину. RT ознакомился с документом.
В Швеции подняли вопрос об оказании военной помощи Украине
  • Gettyimages.ru

Как напомнил Эмильссон, в конце января Линде заявила, что в Швеции существуют «очень строгие правила», касающиеся экспорта оружия. В связи с этим Стокгольм не считает актуальными такого рода поставки Киеву, уточнила министр.

«Исходя из этого заявления, складывается впечатление, что действующая нормативно-правовая база не даёт возможности Швеции экспортировать на Украину продукцию военного назначения. Это очень своеобразная интерпретация законодательства, и трудно понять, соответствует ли она действительности», — отметил депутат.

Между тем, по его словам, несколько государств, в том числе Эстония и Великобритания, которые соблюдают те же правила, что и Швеция, уже отправили продукцию военного назначения Украине.

На этом фоне Эмильссон задал Линде вопрос: «Что министр имела в виду, говоря о невозможности экспортировать оружие на Украину из-за действующих правил?»

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что американские самолёты ежедневно доставляют вооружения на Украину

Кроме того, он добавил, что оружие поставляют из стран Прибалтики, Ближнего Востока, из Польши и Чехии.

В свою очередь, украинский премьер Денис Шмыгаль уточнил, что к настоящему моменту государства-партнёры предоставили Киеву военную помощь на сумму около $1,5 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить