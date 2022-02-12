В Швеции подняли вопрос об оказании военной помощи Украине

Шведский парламентарий Арон Эмильссон обратился к главе Министерства иностранных дел страны Анн Линде с вопросом, связанным с возможностью экспорта продукции военного назначения на Украину. RT ознакомился с документом.

Как напомнил Эмильссон, в конце января Линде заявила, что в Швеции существуют «очень строгие правила», касающиеся экспорта оружия. В связи с этим Стокгольм не считает актуальными такого рода поставки Киеву, уточнила министр.

«Исходя из этого заявления, складывается впечатление, что действующая нормативно-правовая база не даёт возможности Швеции экспортировать на Украину продукцию военного назначения. Это очень своеобразная интерпретация законодательства, и трудно понять, соответствует ли она действительности», — отметил депутат.

Между тем, по его словам, несколько государств, в том числе Эстония и Великобритания, которые соблюдают те же правила, что и Швеция, уже отправили продукцию военного назначения Украине.

На этом фоне Эмильссон задал Линде вопрос: «Что министр имела в виду, говоря о невозможности экспортировать оружие на Украину из-за действующих правил?»

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что американские самолёты ежедневно доставляют вооружения на Украину.

Кроме того, он добавил, что оружие поставляют из стран Прибалтики, Ближнего Востока, из Польши и Чехии.

В свою очередь, украинский премьер Денис Шмыгаль уточнил, что к настоящему моменту государства-партнёры предоставили Киеву военную помощь на сумму около $1,5 млрд.