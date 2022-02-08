Британия предоставит Украине противокорабельные ракеты

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил в интервью украинскому радио «Новое время», что Великобритания предоставит Украине противокорабельные ракеты.

«В первый раз наши Вооружённые силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Чёрном и Азовском морях», — цитирует его ТАСС.

Также он напомнил, что согласно подписанному ранее соглашению, Великобритания должна поставить Украине вооружения в рамках кредита на £1,7 млрд.

В июле 2021 года украинский президент Владимир Зеленский назвал своим приоритетом построение мощных Военно-морских сил Украины с современными кораблями и вооружением.