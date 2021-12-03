Украина приступает к строительству двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове

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Украина приступает к строительству двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.
Украина приступает к строительству двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове
  • РИА Новости

«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединённым Королевством», — сказал он во время выступления в Верховной раде.

РИА Новости уточняет, что ранее Британия опубликовала рамочное соглашение о предоставлении Украине кредита в £1,7 млрд на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота.

В июле украинский президент Владимир Зеленский назвал своим приоритетом построение мощных Военно-морских сил Украины с современными кораблями и вооружением.

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