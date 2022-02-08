В парламенте Швеции не исключили кабульского сценария для Киева
- Софийская площадь в Киеве
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Как отметил Сёдер, США и Великобритания планируют вывезти некоторых сотрудников своих дипмиссий из Киева. В Вашингтоне и Лондоне объяснили, что к принятию такого решения их побудила «нарастающая угроза со стороны России».
В свою очередь, Швеция и другие страны — члены ЕС пока не предпринимают аналогичных шагов, уточнил депутат, сославшись при этом на данные Sveriges Radio.
Он напомнил, что шведский МИД «с опозданием» отреагировал на афганские события в части эвакуации персонала из посольства в Кабуле после захвата талибами* власти в Афганистане.
В связи с этим Сёдер спросил Линде, собирается ли она принять какие-либо меры для обеспечения безопасности шведов в киевском посольстве, чтобы избежать «кабульской ситуации».
Ранее в украинском МИД сообщали, что по состоянию на 24 января четыре государства уведомили ведомство о намерении эвакуировать часть сотрудников своих дипмиссий и членов их семей: США, Великобритания, Австралия и Германия. Впоследствии об аналогичных намерениях заявили в Канаде.
Наряду с этим главы МИД стран ЕС пришли к согласию в вопросе о том, что в настоящий момент нет необходимости эвакуировать сотрудников посольств с Украины. Об этом информировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, заявлениями об эвакуации дипломатов Запад лишь «нагнетает истерику» вокруг Украины.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.