В парламенте Швеции не исключили кабульского сценария для Киева

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Ксения Калинкина
Шведский парламентарий Бьорн Сёдер поднял вопрос о необходимости обеспечить безопасность представителей посольства страны на Украине из-за якобы растущей угрозы со стороны России. Свою позицию депутат попытался аргументировать в обращении к министру иностранных дел Швеции Анн Линде. С тезисами Сёдера ознакомился RT.
В парламенте Швеции не исключили кабульского сценария для Киева
  • Софийская площадь в Киеве
  • Gettyimages.ru

Как отметил Сёдер, США и Великобритания планируют вывезти некоторых сотрудников своих дипмиссий из Киева. В Вашингтоне и Лондоне объяснили, что к принятию такого решения их побудила «нарастающая угроза со стороны России».

В свою очередь, Швеция и другие страны — члены ЕС пока не предпринимают аналогичных шагов, уточнил депутат, сославшись при этом на данные Sveriges Radio.

Он напомнил, что шведский МИД «с опозданием» отреагировал на афганские события в части эвакуации персонала из посольства в Кабуле после захвата талибами* власти в Афганистане.

В связи с этим Сёдер спросил Линде, собирается ли она принять какие-либо меры для обеспечения безопасности шведов в киевском посольстве, чтобы избежать «кабульской ситуации».

Ранее в украинском МИД сообщали, что по состоянию на 24 января четыре государства уведомили ведомство о намерении эвакуировать часть сотрудников своих дипмиссий и членов их семей: США, Великобритания, Австралия и Германия. Впоследствии об аналогичных намерениях заявили в Канаде.

Наряду с этим главы МИД стран ЕС пришли к согласию в вопросе о том, что в настоящий момент нет необходимости эвакуировать сотрудников посольств с Украины. Об этом информировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. 

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, заявлениями об эвакуации дипломатов Запад лишь «нагнетает истерику» вокруг Украины.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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