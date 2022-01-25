Швеция рекомендует своим гражданам воздержаться от необязательных поездок на Украину

МИД Швеции рекомендует гражданам страны не совершать «необязательных поездок» на Украину из-за «изменения ситуации с безопасностью» в стране.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство рекомендует воздержаться от любых поездок в Донецкую и Луганскую области.

«Кроме того, Министерство иностранных дел не рекомендует совершать необязательные поездки в другие части страны», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Норвегии рекомендовало подданным королевства отказаться от любых поездок на Украину, кроме самых неотложных.