МИД Норвегии рекомендовал гражданам страны не совершать поездки на Украину
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Об этом говорится в заявлении МИД.
«По причине напряжённой и непредсказуемой ситуации на Украине МИД меняет рекомендации по путешествиям. Вводится рекомендация, которая касается всей страны. Не рекомендуются все поездки, которые не являются строго необходимыми», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что МИД Японии рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок на Украину из-за «напряжённости на российско-украинской границе».