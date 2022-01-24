МИД Норвегии рекомендовал гражданам страны не совершать поездки на Украину

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Министерство иностранных дел Норвегии рекомендовало подданным королевства отказаться от любых поездок на Украину, кроме самых неотложных.
МИД Норвегии рекомендовал гражданам страны не совершать поездки на Украину
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Об этом говорится в заявлении МИД.

«По причине напряжённой и непредсказуемой ситуации на Украине МИД меняет рекомендации по путешествиям. Вводится рекомендация, которая касается всей страны. Не рекомендуются все поездки, которые не являются строго необходимыми», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МИД Японии рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок на Украину из-за «напряжённости на российско-украинской границе».

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