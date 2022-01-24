В МИД Японии рекомендовали соотечественникам не ездить на Украину

МИД Японии рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок на Украину из-за «напряжённости на российско-украинской границе».

«В настоящее время в районе границы Украины растёт напряжённость на фоне усиления военного присутствия России», — приводит РИА Новости сообщение японского дипломатического ведомства.

В МИД Японии отметили, что, несмотря на дипломатические усилия сторон, ситуация может измениться неожиданно.

«По этой причине для всей страны повышается уровень опасности поездок до третьего, то есть, пожалуйста, откажитесь от поездки», — уточняет министерство.

Ранее генсекретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно призвал граждан Японии, находящихся на Украине, принять все возможные меры безопасности и быть готовыми к изменениям обстановки.