Власти Японии призвали своих граждан на Украине принять меры безопасности

Генсекретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно призвал граждан Японии, находящихся на Украине, принять все возможные меры безопасности и быть готовыми к изменениям обстановки.

Он заявил, что Токио продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации на Украине.

«Мы призываем наших соотечественников, которые в настоящее время находятся там, быть готовыми к любым изменениям обстановки и принять все возможные меры для своей безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Госдеп США обновил рекомендации американцам не посещать Россию и Украину из-за «сохраняющейся напряжённости» вдоль границы двух государств.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.