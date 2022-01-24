Власти Японии призвали своих граждан на Украине принять меры безопасности

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Генсекретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно призвал граждан Японии, находящихся на Украине, принять все возможные меры безопасности и быть готовыми к изменениям обстановки.
Власти Японии призвали своих граждан на Украине принять меры безопасности
  • AP
  • © Eugene Hoshiko

Он заявил, что Токио продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации на Украине.

«Мы призываем наших соотечественников, которые в настоящее время находятся там, быть готовыми к любым изменениям обстановки и принять все возможные меры для своей безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Госдеп США обновил рекомендации американцам не посещать Россию и Украину из-за «сохраняющейся напряжённости» вдоль границы двух государств.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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