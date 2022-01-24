Госдеп обновил рекомендации американцам не посещать Россию и Украину

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Госдепартамент США опубликовал обновлённые рекомендации американским гражданам не ездить в Россию и Украину из-за «сохраняющейся напряженности» вдоль границы двух государств. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Отмечается, что в составляемом Госдепом списке стран «Россия и Украина находятся на четвёртом уровне — не путешествовать».

Среди угроз при посещении России значатся: терроризм, преследования со стороны российских силовиков и произвольное применение местного законодательства.

Среди рисков при посещении Украины: повышенный риск преступности и гражданских беспорядков в некоторых районах страны.

В мае прошлого года Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Белоруссию, в июне такие рекомендации коснулись и России.

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