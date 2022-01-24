Госдеп обновил рекомендации американцам не посещать Россию и Украину
Отмечается, что в составляемом Госдепом списке стран «Россия и Украина находятся на четвёртом уровне — не путешествовать».
Среди угроз при посещении России значатся: терроризм, преследования со стороны российских силовиков и произвольное применение местного законодательства.
Среди рисков при посещении Украины: повышенный риск преступности и гражданских беспорядков в некоторых районах страны.
В мае прошлого года Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Белоруссию, в июне такие рекомендации коснулись и России.