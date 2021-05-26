Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Белоруссию

Госдепартамент США сохранил рекомендацию для американских граждан не посещать Белоруссию из-за «риска задержания».

В распространённом сообщении ведомства американцам советуют не ездить в республику из-за «избирательного применения законов, риска задержания и COVID-19».

В ведомстве также заявили, что белорусские власти «23 мая принудили к посадке коммерческий рейс, следовавший через воздушное пространство республики, чтобы арестовать оппозиционного журналиста».

Кроме того, в Госдепе считают, что в стране могут не признавать наличие американского гражданства у лиц с двойным гражданством, а также «отказать или задержать предоставление консульской помощи задержанным обладателям двойного гражданства».

Ранее президент США Джо Байден приветствовал призыв Евросоюза ввести санкции в отношении Минска из-за экстренной посадки самолёта компании Ryanair в Белоруссии.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что предпринятые властями действия в ходе инцидента с самолётом Ryanair, по которому поступило сообщение о минировании, осуществлялись в рамках закона и были направлены на защиту населения республики.