Госдеп США разрешил сотрудникам посольства добровольный отъезд с Украины
«23 января 2022 года Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наёмных сотрудников США... из посольства в Киеве», — сказано в заявлении, текст которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что данное решение вводится из-за якобы сохраняющейся угрозы военных действий с российский стороны.
В Госдепе призвали находящихся на Украине граждан Соединённых Штатов рассмотреть возможность отъезда в настоящее время, используя коммерческие или частные транспортные средства.
Ранее журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил, что в Госдепартаменте США распорядились эвакуировать семьи дипломатов с Украины с 24 января. По его словам, информацию подтвердили в официальных источниках.
Позднее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прокомментировал публикуемую в СМИ информацию о подготовке эвакуации семей американских дипломатов с территории Украины.