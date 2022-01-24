Госдеп США разрешил сотрудникам посольства добровольный отъезд с Украины

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Американский Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей. Об этом сообщается в распространённом заявлении ведомства.

«23 января 2022 года Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наёмных сотрудников США... из посольства в Киеве», — сказано в заявлении, текст которого приводит РИА Новости.

Отмечается, что данное решение вводится из-за якобы сохраняющейся угрозы военных действий с российский стороны.

В Госдепе призвали находящихся на Украине граждан Соединённых Штатов рассмотреть возможность отъезда в настоящее время, используя коммерческие или частные транспортные средства.

Ранее журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил, что в Госдепартаменте США распорядились эвакуировать семьи дипломатов с Украины с 24 января. По его словам, информацию подтвердили в официальных источниках.

Позднее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прокомментировал публикуемую в СМИ информацию о подготовке эвакуации семей американских дипломатов с территории Украины.

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