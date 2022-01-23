Блинкен прокомментировал данные о планах по эвакуации семей дипломатов США с Украины

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прокомментировал публикуемую в СМИ информацию о подготовке эвакуации семей американских дипломатов с территории Украины.

«У меня нет более высокой ответственности, чем благополучие людей, которые работают на Госдепартамент. Мы следим за этим вопросом очень и очень пристально на ежедневной основе. И если нам придётся принимать решение, что надо сократить персонал посольства, мы сделаем это на основе ситуации в сфере безопасности», — сказал он в эфире телеканала NBC.

При этом Блинкен не дал прямого ответа на вопрос о том, представляется ли ситуация в Киеве безопасной в краткосрочной перспективе.

Ранее журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил, что в Госдепартаменте США распорядились эвакуировать семьи дипломатов с Украины с 24 января. По его словам, информацию подтвердили в официальных источниках.

Позднее в Госдепе опровергли эти данные.