Блинкен прокомментировал данные о планах по эвакуации семей дипломатов США с Украины

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Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прокомментировал публикуемую в СМИ информацию о подготовке эвакуации семей американских дипломатов с территории Украины.
Блинкен прокомментировал данные о планах по эвакуации семей дипломатов США с Украины
  • ©Kay Nietfeld - Pool/Getty Images

«У меня нет более высокой ответственности, чем благополучие людей, которые работают на Госдепартамент. Мы следим за этим вопросом очень и очень пристально на ежедневной основе. И если нам придётся принимать решение, что надо сократить персонал посольства, мы сделаем это на основе ситуации в сфере безопасности», — сказал он в эфире телеканала NBC.

При этом Блинкен не дал прямого ответа на вопрос о том, представляется ли ситуация в Киеве безопасной в краткосрочной перспективе.

Ранее журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил, что в Госдепартаменте США распорядились эвакуировать семьи дипломатов с Украины с 24 января. По его словам, информацию подтвердили в официальных источниках.

Позднее в Госдепе опровергли эти данные.

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