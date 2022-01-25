Кулеба назвал преждевременным решение ряда стран об эвакуации дипломатов с Украины
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- © Oleksii Kovalovukrinform/Keystone Press Agency
«У нас на территории Украины есть 129 дипломатических представительств, из них четыре сегодня заявили, что они по соображениям безопасности начинают эвакуацию дипломатов», — цитирует ТАСС Кулебу.
По его словам, «остальные диппредставительства продолжают работать в полном штате, включая членов семей дипломатов».
«Нет объективных и реальных условий. Я не хочу уменьшить ситуацию и уровень угрозы, но всё надо делать вовремя и продуманно», — добавил глава украинского МИД.
Кулеба также подчеркнул, что Украина считает решение об эвакуации «преждевременным».
На сайте МИД Украины сообщили, что по состоянию на 24 января четыре государства уведомили ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников своих дипмиссий или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС пришли к согласию в вопросе о том, что в настоящий момент нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины.
В офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств ряда государств из страны.