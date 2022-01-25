Кулеба назвал преждевременным решение ряда стран об эвакуации дипломатов с Украины

В Киеве считают преждевременным решение ряда стран об эвакуации членов семей дипломатов из своих представительств на Украине. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«У нас на территории Украины есть 129 дипломатических представительств, из них четыре сегодня заявили, что они по соображениям безопасности начинают эвакуацию дипломатов», — цитирует ТАСС Кулебу.

По его словам, «остальные диппредставительства продолжают работать в полном штате, включая членов семей дипломатов».

«Нет объективных и реальных условий. Я не хочу уменьшить ситуацию и уровень угрозы, но всё надо делать вовремя и продуманно», — добавил глава украинского МИД.

Кулеба также подчеркнул, что Украина считает решение об эвакуации «преждевременным».

На сайте МИД Украины сообщили, что по состоянию на 24 января четыре государства уведомили ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников своих дипмиссий или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС пришли к согласию в вопросе о том, что в настоящий момент нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины.

В офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств ряда государств из страны.