Канада отзывает часть сотрудников своего посольства в Киеве

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Правительство Канады приняло решение отозвать не задействованных в оперативной работе сотрудников канадского посольства в Киеве и семьи дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина страны.
Канада отзывает часть сотрудников своего посольства в Киеве
  • Legion-Media

«Канада приняла решение временно отозвать вспомогательных сотрудников своего посольства на Украине и оставшихся членов семей дипломатов», — говорится в заявлении.

В канадском кабмине подчеркнули, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Украине.

«Наши должностные лица готовы оказывать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости», — добавили в пресс-службе.

Как уточняется, посольство Канады на Украине остаётся открытым.

Ранее стало известно, что Великобритания также начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве.

В офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств ряда государств из страны.

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