Канада отзывает часть сотрудников своего посольства в Киеве

Правительство Канады приняло решение отозвать не задействованных в оперативной работе сотрудников канадского посольства в Киеве и семьи дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина страны.

Legion-Media