Канада отзывает часть сотрудников своего посольства в Киеве
- Legion-Media
«Канада приняла решение временно отозвать вспомогательных сотрудников своего посольства на Украине и оставшихся членов семей дипломатов», — говорится в заявлении.
В канадском кабмине подчеркнули, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Украине.
«Наши должностные лица готовы оказывать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости», — добавили в пресс-службе.
Как уточняется, посольство Канады на Украине остаётся открытым.
Ранее стало известно, что Великобритания также начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве.
В офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств ряда государств из страны.