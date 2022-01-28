Песков отреагировал на слова Нуланд о водке и «Северном потоке — 2»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о водке и «Северном потоке — 2».

Как передаёт РИА Новости, 27 января Нуланд, отвечая на реплику журналиста Мэтта Ли, пошутила, что было бы неплохо, если бы по трубопроводу «Северный поток — 2» из России на Запад потекла водка, а не газ.

По мнению Пескова, «хоть какие-то попытки шутить» уже являются «позитивом» в данной ситуации.

«Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряжённости в Европе», — отметил представитель Кремля.

Ранее Нуланд заявила, что в случае вторжения России на Украину газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.