Аналитик Юшков прокомментировал угрозы Нуланд в отношении «Северного потока — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что в случае вторжения России на Украину газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен.

«По всей видимости, речь идёт о том, что то ли США введут запрет на эксплуатацию, то ли они введут запрет на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию. В любом случае, это будут санкции против Европы, а не против России», — выразил мнение аналитик.

Он подчеркнул, что разрешение на ввод в эксплуатацию выдаёт орган государственной власти Германии, а покупателями газа являются европейские компании.

«Важный момент: а европейцы собираются вводить санкции или нет? Потому что, если европейцы не вводят санкции против «Северного потока — 2», а американцы вводят, тогда получается, что Германия окажется между молотом и наковальней, между выбором исполнять ли американские санкции или исполнять собственные законы», — заявил эксперт.

По его мнению, американцы каждый день заявляют о санкциях для того, чтобы подтолкнуть европейцев к принятию такого решению.

«Европейцы, я думаю, без какой-то существенной причины для санкций запрещать «Северный поток — 2» не будут. Не для этого они долго-долго от этих санкций отбивались... На каком основании Европе санкции вводить? Что Россия по своей же территории войска перемещает? При любых жёстких санкциях против России Европа пострадает очень сильно», — заключил собеседник RT.

Ранее Нуланд заявила, что в случае вторжения России на Украину газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.