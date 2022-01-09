Bloomberg: США рассматривают возможность ограничения импорта в Россию товаров high-tech

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Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщает, что власти Соединённых Штатов рассматривают возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции в Россию при её «вторжении» на Украину.

Отмечается, что таким образом США намерены использовать своё технологическое преимущество в целях нанесения удара по военному, гражданскому и технологическому секторам России.

В материале сказано, что изучается вопрос ограничения экспорта продукции high-tech, а также микроэлектроники, смартфонов, игровых консолей и телевизоров, которые сделаны с использованием американских технологий или ПО.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что в Белом доме подготавливают новые рестрикции против России в случае «вторжения» на Украину.

По данным Reuters, Байден ранее в рамках беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным пригрозил ему санкциями из-за ситуации на Украине.

В то же время Путин в ходе беседы отметил возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».

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