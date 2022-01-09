NYT: США могут запретить поставки ряда товаров в Россию из-за ситуации на Украине

В Белом доме подготавливают новые рестрикции против России в случае «вторжения» на Украину, о деталях санкций сообщает издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

В материале отмечается, что Соединённые Штаты обсуждали с союзниками отключение крупных российских финансовых компаний от международных банковских платёжных систем.

Кроме того, не исключено введение эмбарго на экспорт разработок США, необходимых для оборонной промышленности.

«Технологические санкции коснутся некоторых излюбленных (президентом России Владимиром. — RT) Путиным отраслей, особенно аэрокосмической и военной, которые являются основными источниками доходов для российского правительства», — говорится в статье.

Ранее экс-сотрудники администрации США по нацбезопасности и специалисты по России призвали Вашингтон опубликовать список согласованных санкций против России, которые будут введены в случае нападения на Украину.

По данным Reuters, Байден ранее в рамках беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным пригрозил ему санкциями из-за ситуации на Украине.

В то же время Путин в ходе беседы отметил возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».