Экс-сотрудники администрации США призвали Вашингтон обнародовать антироссийские санкции

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Бывшие сотрудники администрации США по нацбезопасности и специалисты по России призвали Вашингтон опубликовать список согласованных санкций против России, которые будут введены в случае нападения на Украину.

Как сообщает Associated Press, соответствующее заявление подписали экс-послы США в Москве Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также несколько бывших американских дипломатов на Украине.

Они выступили с призывом в адрес президента США Джо Байдена публично объявить о том, с какими именно ограничительными мерами столкнётся Россия в случае вторжения на Украину.

По данным Reuters, Байден ранее в рамках беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным пригрозил ему санкциями из-за ситуации на Украине.

В то же время президент России Владимир Путин в ходе беседы отметил возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».

Как подчёркивается, отношениям России с Западом «будет нанесён серьёзнейший ущерб».

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