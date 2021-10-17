Зарубин высказался о манере работы журналистки CNBC Гэмбл во время общения с Путиным

Корреспондент CNBC Хэдли Гэмбл «не дослушивала перевода» некоторых слов российского президента Владимира Путина во время общения с ним на Российской энергетической неделе — такое наблюдение сделал журналист Павел Зарубин в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода, из чего можно сделать вывод о том, что ей было важнее ярко задать вопросы», — рассказал он.

При этом Путин также «не дожидался ответов перевода вопросов», так как сам владеет английским языком, подчеркнул Зарубин.

Кроме того, во время общения Гэмбл задала Путину вопрос, как Россия может убедить ЕС в своей надёжности, когда она «не поставляет энергию по газопроводам».

В ответ на это президент подчеркнул, что она «красивая женщина», но «как будто не слышит, что он сказал».

«Вас вводят в заблуждение... Мы увеличиваем поставки в Европу», — сказал ей Путин.

Гэмбл также задала российскому лидеру ряд вопросов, которые, в частности, касались контрактов на поставки энергоносителей в криптовалюте, судьбы доллара как мировой резервной валюты, создания альянса AUKUS, возможности выдвижения Путина на следующий президентский срок и основных задач российских властей.