Зарубин высказался о манере работы журналистки CNBC Гэмбл во время общения с Путиным

Короткая ссылка
Корреспондент CNBC Хэдли Гэмбл «не дослушивала перевода» некоторых слов российского президента Владимира Путина во время общения с ним на Российской энергетической неделе — такое наблюдение сделал журналист Павел Зарубин в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Зарубин высказался о манере работы журналистки CNBC Гэмбл во время общения с Путиным
  • © Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

«На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода, из чего можно сделать вывод о том, что ей было важнее ярко задать вопросы», — рассказал он.

При этом Путин также «не дожидался ответов перевода вопросов», так как сам владеет английским языком, подчеркнул Зарубин.

Кроме того, во время общения Гэмбл задала Путину вопрос, как Россия может убедить ЕС в своей надёжности, когда она «не поставляет энергию по газопроводам».

В ответ на это президент подчеркнул, что она «красивая женщина», но «как будто не слышит, что он сказал».

«Вас вводят в заблуждение... Мы увеличиваем поставки в Европу», — сказал ей Путин.

Гэмбл также задала российскому лидеру ряд вопросов, которые, в частности, касались контрактов на поставки энергоносителей в криптовалюте, судьбы доллара как мировой резервной валюты, создания альянса AUKUS, возможности выдвижения Путина на следующий президентский срок и основных задач российских властей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить