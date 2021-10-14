Путин назвал основные задачи российских властей

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC назвал увеличение доходов граждан и решение демографической проблемы основными задачами российских властей.

«Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, — это подъём доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать её простыми линейными методами», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин отметил, что для выполнения этой задачи необходимо обеспечить качественный рост экономики.

Второй важной задачей российский лидер назвал решение демографической проблемы.

«А здесь целый набор социальных вопросов: здравоохранение, образование, поддержка семей с детьми. Для того чтобы решать все эти задачи, мы наметили для себя определённые национальные цели развития. Это большая проблема», — заявил Путин.

По его словам, эти основные задачи должны решаться на «серьёзной экономической базе».

Ранее Путин заявил, что у России много разных вызовов, но главным врагом стабильного развития являются низкие доходы граждан.