Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом России

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Президент России Владимир Путин заявил, что у страны много разных вызовов, но главным врагом стабильного развития являются низкие доходы граждан.
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом России
  • РИА Новости

«У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и, повторю, главный наш враг — угроза стабильного развития для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — заявил он на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва.

Базовой задачей, по словам Путина, является повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах России, дальнейший рост экономики, изменение её структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей.

Ранее сообщалось, что российский лидер выступил с предложением перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции с 2022 года.

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