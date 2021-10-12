Путин предложил ввести индексацию маткапитала по фактической инфляции с 2022 года

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выступил с предложением перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции с 2022 года.
Путин предложил ввести индексацию маткапитала по фактической инфляции с 2022 года
  • РИА Новости

«Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», — приводит РИА Новости слова президента в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва.

Владимир Путин также отметил, что высокая инфляция «сильно бьёт по наименее обеспеченным группам населения». 

Ранее Счётная палата предложила сделать ежегодными выплаты семьям с детьми школьного возраста. Пособие в размере 20 тыс. рублей предлагается брать из средств материнского капитала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить