Путин предложил ввести индексацию маткапитала по фактической инфляции с 2022 года

Президент России Владимир Путин выступил с предложением перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции с 2022 года.

«Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», — приводит РИА Новости слова президента в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва.

Владимир Путин также отметил, что высокая инфляция «сильно бьёт по наименее обеспеченным группам населения».

Ранее Счётная палата предложила сделать ежегодными выплаты семьям с детьми школьного возраста. Пособие в размере 20 тыс. рублей предлагается брать из средств материнского капитала.