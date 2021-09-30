20 тысяч рублей за счёт средств маткапитала: выплаты семьям со школьниками предложили сделать ежегодными

Счётная палата предложила сделать ежегодными выплаты семьям с детьми школьного возраста. Пособие в размере 20 тыс. рублей предлагается брать из средств материнского капитала. Предварительно, на реализацию инициативы ежегодно потребуется около 60 млрд рублей. Отметим, что перед началом этого учебного года по поручению президента Владимира Путина семьям с детьми школьного возраста была начислена выплата в 10 тыс. рублей. Согласно последним данным, её получили родители более 20,6 млн детей.

Счётная палата выступила за то, чтобы выплата пособий семьям с детьми школьного возраста (от шести до 18 лет) стала ежегодной. Об этом говорится в отчёте ведомства.

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тыс. рублей за счёт средств МСК (материнского семейного капитала. — RT)», — указывается в документе.

По предварительной оценке, расходы федерального бюджета на данную инициативу могут составить порядка 60 млрд рублей в год.

Кроме того, ведомством был проведён анализ расходов российских семей на подготовку ребёнка к школе. В целом по стране (по состоянию на апрель 2021 года) затраты на мальчика составляют 19,3 тыс. рублей, на девочку — 23,8 тыс. рублей, что эквивалентно соответственно 35 и 43% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.

Административное здание Счётной палаты РФ в Москве

РИА Новости

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Вместе с тем Счётная палата предложила снять ограничения на использование материнского капитала, чтобы его можно было тратить на покупку жилья, иные виды образования и накопительную пенсию до исполнения ребёнку трёх лет. В данный момент эти средства можно направить только на получение кредита, дошкольное образование, приобретение товаров для детей-инвалидов и ежемесячные выплаты.

«По нашим расчётам, такая мера затронула бы более 1,5 млн человек, которые получили сертификаты в период с 2018 по 2020 год и на 1 января 2021 года не обращались за использованием маткапитала. На реализацию этого предложения потребуется порядка 47,2 млрд рублей», — заявил аудитор СП Сергей Штогрин.

«Собрать ребёнка в школу — достаточно дорогое удовольствие»

Как считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, предложение Счётной палаты относительно ежегодных выплат семьям со школьниками будет положительно воспринято российскими властями.

«Это, естественно, найдёт отклик. Потому что достаточно дорогое удовольствие — собрать ребёнка в школу», — пояснил собеседник RT.

При этом сенатор указал, что Счётная палата в целом предложила ряд изменений по возможностям использования материнского капитала. По его словам, это тема для серьёзного обсуждения.

«Во-первых, серьёзно модернизируется система соцзащиты детей и семей с детьми. Во-вторых — множество президентских инициатив, в частности он предложил правительству создать единую систему поддержки семей с детьми в рамках нацпроекта демографии, а материнский капитал — это существенная часть данной поддержки, поэтому здесь нужны здравомыслие и осторожность», — добавил Рязанский.

В свою очередь, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова назвала данную инициативу неоднозначной, сырой и не до конца продуманной. По её словам, выплаты можно уменьшить, но делать их за счёт бюджета, а не материнского капитала.

«20 тыс. рублей ежегодно для школы — это хорошо. Вот недавно семьи получали 10 тыс. рублей, но только из бюджета, а если это будет за счёт маткапитала, то это будет выниматься из тех денег, которые семьи получают на нужды детей», — пояснила она в беседе с RT.

Выплата семьям со школьниками в 2021 году

Необходимость поддержки семей с детьми обозначил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. В частности, глава государства распорядился оказать дополнительную финансовую помощь в размере 10 тыс. рублей семьям, где растут дети школьного возраста. Позднее в ходе прямой линии российский лидер подчеркнул, что выплаты на детей от шести до 18 лет должны получить все семьи, даже если ребёнок не пойдёт в школу в этом году.

Также по теме «2 августа планируется произвести выплаты на 17 млн детей»: в России стартовало начисление пособий семьям со школьниками Пенсионный фонд России начал осуществлять единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми от...

2 июля президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми школьного возраста (от шести до 18 лет). Средства также полагаются инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным образовательным программам.

Для получения пособия ребёнку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше даты выхода указа. Как пояснили в Минтруде, средства предназначены для детей, рождённых в период с 3 июля 2001 года по 31 августа 2015-го.

2 августа Пенсионный фонд России приступил к начислению пособий. Как сообщила 14 сентября вице-премьер Татьяна Голикова, выплату получили 20,6 млн детей (всего в стране 20,7 млн детей в указанном возрасте), на эти цели было потрачено 206 млрд рублей.

28 сентября Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы в России должна быть сформирована целостная система поддержки семей с детьми: «В целом темп того, что надо делать, понятен, и, конечно, мы должны будем делать это начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша, и вплоть до окончания ребёнком школы».