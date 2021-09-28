Путин допустил запуск новых мер поддержки семей с детьми

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы надо создать целостную систему поддержки семей с детьми.
Путин допустил запуск новых мер поддержки семей с детьми
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«В ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми — тоже ещё раз подчеркну: мы много раз об этом говорили. В целом темп того, что надо делать, понятен, и, конечно, мы должны будем делать это, начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша, и вплоть до окончания ребёнком школы», — пояснил Путин.

С 1 октября в России изменится порядок получения детских пособий:  ежемесячные выплаты для семей с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка можно будет получить только наличными или на карту «Мир».

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб ранее оценила ситуацию с поддержкой многодетных семей в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить