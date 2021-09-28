Путин допустил запуск новых мер поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы надо создать целостную систему поддержки семей с детьми.

«В ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми — тоже ещё раз подчеркну: мы много раз об этом говорили. В целом темп того, что надо делать, понятен, и, конечно, мы должны будем делать это, начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша, и вплоть до окончания ребёнком школы», — пояснил Путин.

С 1 октября в России изменится порядок получения детских пособий: ежемесячные выплаты для семей с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка можно будет получить только наличными или на карту «Мир».

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб ранее оценила ситуацию с поддержкой многодетных семей в России.