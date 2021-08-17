Депутат Госдумы Бессараб прокомментировала ситуацию с поддержкой многодетных семей

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб прокомментировала ситуацию с поддержкой многодетных семей.

«Я думаю, справедливым будет оказание материальной помощи многодетным родителям. Кроме того, молодые матери, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, могут терять свою профессиональную квалификацию, и будет разумным работать больше в этом направлении», — заявила она в беседе с Nation News.

Как считает Бессараб, в России нужно утвердить единое понятие многодетной семьи, которое будет реализовано во всех субъектах.

В таком случае, пояснила депутат, можно будет составить список льгот, на которые могут рассчитывать многодетные семьи, и помощь везде будет одинаковой.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с президентскими детскими пособиями.