Путин: США совершают ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента

Соединённые Штаты совершают ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента, считает президент России Владимир Путин. По его мнению, у многих стран, которые наблюдают подобное, «возникает тревога» и они начинают сокращать свои долларовые авуары.

«Мне кажется, что Соединённые Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. А они это делают, так как препятствуют расчётам в долларах за санкционную продукцию. Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчётам в других валютах», — сказал президент России в интервью CNBC, его слова приводит пресс-служба Кремля.

При этом другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты и инструмента расчётов, «видят, что происходит», добавил Путин.

«У них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом. И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары, и как расчётную единицу меньше использовать», — сказал он.

Результат в том, что даже ближайшие партнёры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, подчеркнул глава государства, назвав это «статистическим фактом».

Он напомнил, что Россия сокращает доллары в резервах, а также старается переходить на расчёты в национальных валютах, хоть это не всегда возможно.

«В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам», — констатировал Путин.

Во время интервью он также выразил мнение, что доллар подрывает позиции в качестве мировой резервной валюты, а объём расчётов в долларах сокращается.