Путин: доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты
- globallookpress.com
«Он подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объём расчётов в долларах сокращается, и объём личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается», — приводит его слова сайт Кремля.
Путин отметил, что российская сторона не заинтересована в полном уходе от расчётов в долларах.
Российский лидер рассказал, что Москву устраивают «расчёты за энергоресурсы в долларах — за нефть прежде всего».
«Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет: США сами подорвут доверие к доллару», — добавил Путин.
В июне министр финансов России Антон Силуанов заявил о планах властей отказаться от американской валюты в ФНБ.