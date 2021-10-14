Путин: доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты

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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC отметил, что доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а объём расчётов в долларах сокращается.
Путин: доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты
  • globallookpress.com

«Он подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объём расчётов в долларах сокращается, и объём личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается», — приводит его слова сайт Кремля.

Путин отметил, что российская сторона не заинтересована в полном уходе от расчётов в долларах.

Российский лидер рассказал, что Москву устраивают «расчёты за энергоресурсы в долларах — за нефть прежде всего».

«Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет: США сами подорвут доверие к доллару», — добавил Путин.

В июне министр финансов России Антон Силуанов заявил о планах властей отказаться от американской валюты в ФНБ.

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