Путин счёл преждевременным говорить о расчётах криптовалютой в торговле энергоресурсами

Говорить о контрактах на поставки энергоносителей в криптовалюте пока рано, в том числе потому, что она нестабильна и ничем не обеспечена. Такое мнение в интервью CNBC выразил президент России Владимир Путин.

Журналистка задала российскому лидеру вопрос, когда, по его мнению, можно будет увидеть контракты на поставки нефти не в долларах, а в других валютах, в частности, в криптовалюте.

«Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить, потому что криптовалюта, конечно, может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна. Для того чтобы переводить средства из одного места в другое ‒ да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока ещё это преждевременно. Криптовалюта пока ничем не обеспечена. Она имеет место на существование и как средство расчёта может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии ‒ всё-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить», — сказал президент, его слова приводятся на сайте Кремля.

Путин при этом отметил, что «всё развивается, всё имеет право на то, чтобы существовать».

«Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть, когда-то это может быть и средством накопления. Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато» — подытожил он.

Летом 2020 года Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами.

Президент России также призывал относиться аккуратно к вопросу использования криптовалюты.