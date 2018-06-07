Путин заявил о необходимости аккуратно относиться к вопросу использования криптовалюты

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о необходимости относиться аккуратно к вопросу использования криптовалюты.
Путин заявил о необходимости аккуратно относиться к вопросу использования криптовалюты
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«Своей криптовалюты у России не может быть по определению, так же как не может быть своей криптовалюты в любой другой стране, потому что если мы говорим о криптовалюте — это то, что выходит за рамки национальных границ», — сказал Путин.

Он добавил, что в России к вопросу регулирования майнинга относятся очень аккуратно.

По его словам, Центральный банк считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа, расчётов, не могут быть средством накопления и они ничем не обеспечены.

При этом Путин отметил необходимость следить за развитием ситуации, анализировать её.

«Посмотреть на каком-то этапе, как мы можем участвовать в этом процессе, как можем использовать, в том числе избегать всяких ограничений в сфере международной финансовой деятельности», — сказал президент.

RT ведёт прямую трансляцию.

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