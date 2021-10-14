Путин прокомментировал возможность выдвижения на следующий президентский срок

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Президент России Владимир Путин в интервью CNBC рассказал, что предпочитает не отвечать на вопросы о своём преемнике на посту главы государства. Как подчеркнул российский лидер, до следующих выборов «ещё достаточно много времени», а органы власти должны спокойно смотреть в будущее.
Путин прокомментировал возможность выдвижения на следующий президентский срок
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Журналистка спросила президента, хотел бы он продолжать занимать пост после следующих выборов.

«Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов ещё достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать — баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято», — сказал Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

В июне президент России отметил, что решение о главе государства всегда за гражданами страны.

Путин также выразил надежду на то, что придёт время — и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить страну.

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