Путин ответил на вопрос о возможности передачи власти преемнику

Решение о главе государства всегда за гражданами России, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике.

«Решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России. Они осуществляют это своё право выбора с помощью прямого тайного голосования», — сказал российский лидер, назвав такой путь единственно возможным.

Путин выразил надежду на то, что придёт время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить страну.

Он также отметил, что его ответственность в том, чтобы дать рекомендации претендентам на высший государственный пост.

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