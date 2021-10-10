В США выразили обеспокоенность из-за военных учений России

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Юлия Гуреева
В Исследовательской службе конгресса США подготовили отчёт о российских военных учениях. По словам аналитиков, американские парламентарии выразили обеспокоенность из-за манёвров России, в том числе прошедших в сентябре учений «Запад-2021». Они предполагают, что действия Москвы якобы свидетельствуют об «агрессии» по отношению к американским союзникам. С документом ознакомился RT.
В США выразили обеспокоенность из-за военных учений России
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Как отмечается в отчёте, масштабы и характер недавно завершившихся совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021» вызвали тревогу среди членов конгресса США.

«Некоторые из них выразили опасения, что эти учения свидетельствуют об агрессии России по отношению к союзникам в регионе», — сообщили в службе.

По словам специалистов, в экспертных кругах обеспокоены тем, что Москва якобы маскирует под различными манёврами «подготовку к потенциальным и фактическим вторжениям», а также наращивает силы.

В частности, официальные лица США считают, что Россия якобы может «готовить вторжение» на Украину, говорится в документе.

Кроме того, по мнению аналитиков, российские власти используют учения в качестве способа «принуждения соседних государств». 

В сентябре Россия и Белоруссия провели военные учения «Запад-2021». На них были приглашены свыше 100 наблюдателей из иностранных военных ведомств.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, совместные манёвры двух государств проводились и ранее, этот процесс носит регулярный характер и будет продолжаться.

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