В Генштабе России прокомментировали учения «Запад-2021»

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Заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Истраков прокомментировал учения «Запад-2021».
В Генштабе России прокомментировали учения «Запад-2021»
  • РИА Новости

«Данное учение являлось завершающим этапом совместной подготовки Вооружённых сил России и Республики Беларусь, проводимым раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств», — цитирует ТАСС Истракова.

Он отметил, что «органы военного управления показали сплочённость штаба и полную совместимость средств управления».

По его словам, «высокий уровень взаимодействия и всестороннего обеспечения — в интересах выполнения поставленных задач».

Ранее в белорусском Минобороны сообщили, что торжественная церемония закрытия совместного стратегического учения «Запад-2021» состоялась на 230-м общевойсковом полигоне.

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