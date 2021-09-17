В Генштабе России прокомментировали учения «Запад-2021»
- РИА Новости
«Данное учение являлось завершающим этапом совместной подготовки Вооружённых сил России и Республики Беларусь, проводимым раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств», — цитирует ТАСС Истракова.
Он отметил, что «органы военного управления показали сплочённость штаба и полную совместимость средств управления».
По его словам, «высокий уровень взаимодействия и всестороннего обеспечения — в интересах выполнения поставленных задач».
Ранее в белорусском Минобороны сообщили, что торжественная церемония закрытия совместного стратегического учения «Запад-2021» состоялась на 230-м общевойсковом полигоне.