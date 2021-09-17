Глава Минобороны Белоруссии оценил учения «Запад-2021»
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Самое главное, наши командиры, командующие, штабы получили практику планирования совместных действий. Нам удалось продемонстрировать, что мы можем обеспечить независимость, территориальную целостность и суверенитет Союзного государства», — заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
По его словам, это «чёткий и ясный сигнал для коллективного Запада о том, что разговор с позиции силы с народами Беларуси, России, Казахстана — бесперспективен».
«Мы нацелены на диалог», — заявил министр.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.