Глава Минобороны Белоруссии оценил учения «Запад-2021»

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В белорусском Минобороны сообщили, что торжественная церемония закрытия совместного стратегического учения «Запад-2021» состоялась на 230-м общевойсковом полигоне.
Глава Минобороны Белоруссии оценил учения «Запад-2021»
  • © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/Андрей Зинчук

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Самое главное, наши командиры, командующие, штабы получили практику планирования совместных действий. Нам удалось продемонстрировать, что мы можем обеспечить независимость, территориальную целостность и суверенитет Союзного государства», — заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

По его словам, это «чёткий и ясный сигнал для коллективного Запада о том, что разговор с позиции силы с народами Беларуси, России, Казахстана — бесперспективен».

«Мы нацелены на диалог», — заявил министр.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.

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