Российский контингент полностью покинул Белоруссию после учений
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Как отметили в министерстве, последний воинский эшелон с военнослужащими и техникой России пересёк госграницу Республики Беларусь.
«Российский воинский контингент, принимавший участие в совместном стратегическом учении вооружённых сил Беларуси и России «Запад-2021» на территории нашей страны, убыл к местам дислокации», — говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства.
17 сентября в Минске сообщили, что торжественная церемония закрытия совместного стратегического учения «Запад-2021» состоялась на 230-м общевойсковом полигоне.
В Генштабе России прокомментировали манёвры.