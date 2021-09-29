Российский контингент полностью покинул Белоруссию после учений

Российский контингент, принимавший участие в учениях «Запад-2021», полностью покинул территорию Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Как отметили в министерстве, последний воинский эшелон с военнослужащими и техникой России пересёк госграницу Республики Беларусь.

«Российский воинский контингент, принимавший участие в совместном стратегическом учении вооружённых сил Беларуси и России «Запад-2021» на территории нашей страны, убыл к местам дислокации», — говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства.

17 сентября в Минске сообщили, что торжественная церемония закрытия совместного стратегического учения «Запад-2021» состоялась на 230-м общевойсковом полигоне.

В Генштабе России прокомментировали манёвры.