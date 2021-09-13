Песков прокомментировал совместные учения России и Белоруссии

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал совместные учения России и Белоруссии.
Песков прокомментировал совместные учения России и Белоруссии
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Песков напомнил, что «это не первые учения».

«Они ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который, конечно же, будет продолжаться», — цитирует ТАСС пресс-секретаря.

По его словам, «процесс совершенствования навыков и подготовки как российских вооружённых сил, так и белорусских будет иметь своё постоянное продолжение».

«Тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне», — добавил Песков. 

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижегородскую область посетит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2021» на полигоне Мулино.

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