WSJ рассказала о разговоре Путина и Байдена о присутствии США в Центральной Азии

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин во время июньского саммита в Женеве «выступил против какой-либо роли Вооружённых сил США в Центральной Азии».

Как полагает издание, это якобы усложнило возможности американских военных по размещению беспилотников и «других контртеррористических сил» в странах, граничащих с Афганистаном.

«Нахождение США там не в интересах русских», — сказал газете Пол Гобл, бывший эксперт Госдепартамента по Евразии.

В октябре 2020 года Владимир Путин высказал мнение, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит интересам России, а Москва в своё время проголосовала за соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, США ведут «назойливые» переговоры с соседними с Афганистаном странами по поводу создания неких логистических центров, что является попыткой закрепиться в Центральноазиатском регионе, «проиграв всё, что можно было проиграть в Афганистане».

15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну — вскоре после того, как боевики «Талибана»* объявили, что вся республика находится под их контролем. Позднее они без боя вошли в Кабул и заняли город.

Как считает советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, вооружённым силам Афганистана не хватило воли для защиты своей страны, после того как США и НАТО начали вывод своих сил из республики.

Сам Байден не жалеет о выводе войск, несмотря на захват республики талибами. По его словам, отказ от вывода войск означал бы эскалацию конфликта.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.