Шойгу прокомментировал вывод войск США из Афганистана

Министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с RT прокомментировал вывод американских войск из Афганистана.

Шойгу заявил, что США ведут «назойливые» переговоры с соседними с Афганистаном странами по поводу создания неких логистических центров, баз для вывода техники и афганских беженцев.

По словам министра обороны, эти переговоры являются попыткой США закрепиться в Центрально-Азиатском регионе, «проиграв всё, что можно было проиграть в Афганистане».

Также глава Минобороны заявил, что присутствие американцев в той или иной стране мира ни к чему хорошему не приводит.

«Вы найдите мне хорошее место с хорошими последствиями, куда пришли Соединённые Штаты и остались надолго. Та же самая Сирия, та же самая Ливия. Когда вмешиваются нерегиональные игроки, мы получаем то, что получаем», — отметил он.

Ранее Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо заявил, что в настоящее время на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз из Афганистана.