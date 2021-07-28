Шойгу отметил всплеск активности террористов в Афганистане

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо заявил, что в настоящее время «на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана».

По его словам, «поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов».

«Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведётся», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Ранее сообщалось, что около 1 тыс. российских военных примут участие в трёхстороннем учении в Таджикистане в 20 км от границы с Афганистаном. Всего в мероприятиях задействуют почти 1,5 тыс. военных из России, Таджикистана и Узбекистана и 300 единиц вооружения и военной техники.